Grosicki mógł trafić do bramki gości już w 24. minucie, ale nie zdołał pokonać bramkarza rywali będąc w sytuacji sam na sam. Skrzydłowy reprezentacji Polski miał udział przy golu dla gospodarzy minutę przed końcem pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu Giovanniego Sio, Grosicki na tyle skutecznie naciskał na Diego Contento, że skierował on piłkę do własnej bramki. W 66. minucie efektownym strzałem z woleja wyrównał Nicolas Pallois.

W zespole Bordeaux cały mecz rozegrał Lewczuk. Natomiast Grosicki grał w barwach Rennes do 79. minuty, kiedy zmienił go Adama Diakhaby. Po remisie oba zespoły mają po 14 punktów i sąsiadują ze sobą w tabeli. Do prowadzącego Nice tracą po dziewięć punktów - lider w piątek pokonał 2:0 Olympique Lyon z Maciejem Rybusem w składzie.

Cztery punkty do lidera traci zespół Paris Saint-Germain, który w sobotę z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie pokonał na wyjeździe Nancy 2:1.

Dziewiętnaście punktów ma na koncie również Monaco, które z Kamilem Glikiem na boisku w piątek przegrało na wyjeździe z Toulouse 1:3.

W sobotę 59 minut zagrał Mariusz Stępiński, a jego Nantes pokonał na wyjeździe FC Lorient 2:1. Polski napastnik asystował przy pierwszej bramce.