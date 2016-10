W ubiegłym sezonie angielskiej ekstraklasy wiele pisano o 29-letnim obecnie Vardym, który w znacznym stopniu przyczynił się do zdobycia tytułu mistrzowskiego przez Leicester City, a jeszcze w 2012 roku występował w piątej lidze. Napastnik "Lisów" nie zdobył jednak bramki od 10 września, podczas gdy o dwa lata młodszy Austin strzelił siedem w sześciu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

Pod koniec 2009 roku Austin występował w zespole Pool Town w... dziewiątej dywizji. W wieczornych treningach i meczach uczestniczył po przepracowaniu całego dnia jako murarz. Dopiero później trafił do trzecioligowego Swindon Town, a w Premier League zadebiutował w 1. kolejce sezonu 2014/15 w barwach Queens Park Rangers i wówczas... nie wykorzystał karnego. Do Southampton trafił latem tego roku za cztery miliony funtów.

Ten zespół wypracowuje wiele okazji, to marzenie każdego napastnika. Jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie - powiedział Austin po niedzielnym spotkaniu.