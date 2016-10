Suarez wyprzedził Argentyńczyka Gonzalo Higuaina, który strzelił dla Napoli 36 goli, oraz ubiegłorocznego laureata nagrody Portugalczyka Cristiano Ronaldo - 35 bramek dla Realu Madryt. Piąte miejsce zajął Robert Lewandowski (Bayern Monachium, 30 goli).

Mam kolegów, którzy ułatwiają mi zadanie, ale nie będę odbierać sobie całej zasługi, ponieważ trzeba umieć strzelać bramki - powiedział Suarez podczas ceremonii zorganizowanej w Barcelonie.

To drugi Złoty But w kolekcji Urugwajczyka. Wcześniej otrzymał on to wyróżnienie - wspólnie z Cristiano Ronaldo - za sezon 2013/14, w którym zdobył 31 bramek dla Liverpoolu.