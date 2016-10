"To nie jest łatwy czas w moim życiu, ale to kilka tygodni, a mogło być znacznie gorzej... Chciałbym podziękować za wszystkie wiadomości z wyrazami wsparcia. Uściski!" - napisał na portalu społecznościowym Iniesta.

Barcelona pokonała na wyjeździe Valencię 3:2, zdobywając zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry meczu 9. kolejki ekstraklasy. Iniesta już w 14. minucie musiał opuścić na noszach boisko, po brutalnym ataku Enzo Pereza. Media spekulowały, że jeśli uraz okaże się poważny, to Hiszpan może pauzować nawet kilka miesięcy. "Barca" wydała później komunikat, w którym poinformowała, że 32-letni pomocnik doznał częściowego zerwania więzadła w prawym kolanie i czeka go od sześciu do ośmiu tygodni przerwy.

Szkoleniowiec ekipy gości Luis Enrique skrytykował po meczu sędziego, że Perez nie został ukarany za wspomniane przewinienie.