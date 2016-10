Transfer reprezentanta Francji do Manchesteru United opiewał na rekordową w historii futbolu sumę 105 mln euro.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Juventusu Marotta poinformował, że oprócz zarobionych już 105 mln euro klub może liczyć na dodatkowe 5 mln w wypadku gdy Manchester przedłuży kontrakt z Pogbą lub gdy piłkarz odejdzie do innego klubu za co najmniej 50 mln euro. "Mino Raiola otrzyma 27 mln euro" - wspomniał.

Pogba chciał wrócić do Anglii. Chciał odejść za każdą cenę i nie tylko po to, by więcej zarabiać. Moglibyśmy odpowiedzieć na jego żądania finansowe, ale to by stworzyło niezdrową atmosferę w szatni - dodał Marotta.