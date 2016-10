W 19. minucie Lewandowski wykorzystał podanie Arjena Robbena i dał gościom prowadzenie 1:0. Chwilę później piłkarze zamienili się rolami i to Holender trafił do siatki.

Lewa Puts Bayern 1 Up Over Augsburg (via https://t.co/2wQy4WNzUW) https://t.co/8d6GfhLgrw — ♛King♕ (@godloyalty) 29 października 2016

Krótko po przerwie ten duet znów dał o sobie znać i Lewandowski po precyzyjnym podaniu Holendra pokonał bramkarza rywali po raz drugi. W 67. minucie honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Ja-Cheol Koo.

Oba zespoły z Bawarii zmierzyły się także w środę w Pucharze Niemiec. Wówczas monachijczycy, występujący w roli gospodarzy, wygrali również 3:1, a Lewandowski oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.

Po sobotnim meczu dorobek w Bundeslidze polskiego napastnika, który do Monachium trafił po czterech sezonach w Borussii Dortmund, to 128 trafień w 203 występach. W Bayernie te statystyki wyglądają jeszcze bardziej okazale - 54 bramki w 72 meczach ligowych. W tym sezonie trafił do siatki siedem razy i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców.

Broniący tytułu zespół z Monachium zgromadził 23 punkty. Pozycję wicelidera Bundesligi z dorobkiem o dwa "oczka" mniejszym utrzymał beniaminek RB Lipsk, który pokonał na wyjeździe SV Darmstadt 2:0.

W innym sobotnim spotkaniu VfL Wolfsburg, w którego barwach cały mecz rozegrał Jakub Błaszczykowski, przegrał przed własną publicznością z Bayerem Leverkusen 1:2.

O godzinie 18.30 rozpoczną się derby Zagłębia Ruhry - Borussia Dortmund Łukasza Piszczka podejmie Schalke 04 Gelsenkirchen. To jeden z najbardziej prestiżowych meczów obu drużyn w tej rundzie.