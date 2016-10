To kolejny nie najlepszy występ dortmundczyków, którzy w środę dopiero po rzutach karnych wywalczyli awans do 1/8 finału Pucharu Niemiec, mimo że mieli rywala z drugiej ligi (Union Berlin). Parę dni wcześniej Borussia zremisowała na wyjeździe z zamykającym wówczas tabelę FC Ingolstadt 3:3. Piszczek grał od pierwszej do ostatniej minuty we wszystkich tych spotkaniach.

"Słabe tempo, niewiele szans, żadnych bramek. 171. derby Zagłębia Ruhry pozostawiły wiele do życzenia. Taki wynik tak naprawdę nikomu nie pomaga" - skomentowała agencja dpa.

W 1. kolejce Champions League BVB, która nie wygrała w Bundeslidze od czterech meczów, rozbiła Legię w Warszawie 6:0. Rewanż odbędzie się 22 listopada w Dortmundzie. Zespół wicemistrza Niemiec jest liderem tabeli grupy F, przed Realem Madryt i Sportingiem Lizbona.

W środę Borussia podejmie zespół z Portugalii, a mistrz Polski zmierzy się na Łazienkowskiej z broniącymi trofeum "Królewskimi".

We wcześniejszym sobotnim meczu Bayern Monachium pokonał na wyjeździe w derbach Bawarii FC Augsburg 3:1. Dwie bramki, po podaniach Arjena Robbena, zdobył Robert Lewandowski, który asystował także przy trafieniu Holendra. To pierwsze trafienia Polaka w Bundeslidze po serii pięciu spotkań bez gola.

Dorobek w tych rozgrywkach polskiego napastnika, który do Monachium przeniósł się po czterech sezonach w Borussii Dortmund, to 128 trafień w 203 występach. W Bayernie te statystyki wyglądają jeszcze bardziej okazale - 54 bramki w 72 meczach ligowych. W tym sezonie Lewandowski trafił do siatki siedem razy i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, wspólnie z Gabończykiem Pierre'em-Emerickiem Aubameyangiem z BVB.

Broniący tytułu zespół z Monachium zgromadził 23 punkty i jest pierwszy w tabeli. Pozycję wicelidera z dorobkiem o dwa "oczka" mniejszym utrzymał jak dotychczas najlepszy w historii Bundesligi beniaminek RB Lipsk, który pokonał na wyjeździe SV Darmstadt 2:0.

W innym sobotnim spotkaniu VfL Wolfsburg, w którego barwach cały mecz rozegrał Jakub Błaszczykowski, przegrał przed własną publicznością z Bayerem Leverkusen 1:2. To ósmy z rzędu mecz "Wilków" bez zwycięstwa. 17 października pracę stracił trener Dieter Hecking, ale zastępujący go tymczasowo Valerien Ismael nie odmienił oblicza drużyny.

Gdy autokar z piłkarzami gospodarzy wyjeżdżał ze stadionu, grupa zdenerwowanych kibiców zablokowała ulicę. Fani zeszli z drogi dopiero po kilkunastu minutach rozmowy z bramkarzem i kapitanem Wolfsburga Szwajcarem Diego Benaglio.