To oznacza, że jeśli Walijczyk, który dołączył do Realu w 2013 roku, wypełni umowę do końca, wzbogaci się łącznie o ok. 150 milionów funtów (ok. 721 mln zł).

Bale do niedawna był też najdroższym piłkarzem świata, bowiem "Królewscy" mieli zapłacić za niego Tottenhamowi Hotspur 100 milionów euro. Latem br. kwotę o pięć mln wyższą otrzymał Juventus Turyn od Manchesteru United za Francuza Paula Pogbę.

Dotychczas najwięcej zarabiał Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony - 336 tysięcy funtów (netto) na tydzień. Trzeci w zestawieniu jest klubowy kolega Bale'a Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 288 tysięcy (netto).

Czwarty w rankingu jest Brazylijczyk Hulk, któremu Szanghaj SIGP płaci 320 tysięcy funtów tygodniowo (brutto). W dalszej kolejności znaleźli się Pogba i Włoch Graziano Pelle z Shandong Luneng - po 290 tys. funtów, Brazylijczyk Neymar z Barcelony - 270 tys. i Wayne Rooney z Manchesteru United - 260 tysięcy funtów. W czołowej "20" zestawienia zabrakło Polaków.

Najlepiej zarabiający piłkarze według "The Telegraph":

1. Gareth Bale (Walia/Real Madryt) 350 tysięcy funtów tygodniowo

2. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona) 336 (netto)

3. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt) 288 (netto)

4. Hulk (Brazylia/Szanghaj SIGP) 320

5. Paul Pogba (Francja/Manchester United) 290

. Graziano Pelle (Włochy/Shandong Luneng) 290

7. Neymar (Brazylia/Barcelona) 270

8. Wayne Rooney (Anglia/Manchester United) 260

9. Robin van Persie (Holandia/Fenerbahce Stambuł) 240

10. Yaya Toure (Wyb. Kości Słoniowej/Manchester City) 230

. Sergio Aguero (Argentyna/Manchester City) 230

12. Asamoah Gyan (Ghana/Szanghaj SIGP) 227

13. Zlatan Ibrahimovic (Szwecja/Manchester United) 220

14. Ezequiel Lavezzi (Argentyna/Hebei Fortune) 222 (netto)

15. David Silva (Hiszpania/Manchester City) 210

16. Luis Suarez (Urugwaj/Barcelona) 205 17

. David De Gea (Hiszpania/Manchester United) 200

. Bastian Schweinsteiger (Niemcy/Manchester United) 200

. Eden Hazard (Belgia/Chelsea Londyn) 200

20. Thiago Silva (Brazylia/Paris Saint-Germain) 185