Mourinho nie będzie mógł prowadzić swojej drużyny z ławki 6 listopada w rywalizacji ze Swansea City (bramkarzem tej ekipy jest Łukasz Fabiański) w 11. kolejce Premier League.

To kara za zachowanie Portugalczyka w przerwie sobotniego spotkania z Burnley FC (0:0). Wówczas w tunelu prowadzącym do szatni szkoleniowiec ostro skrytykował sędziego Marka Clattenburga. Arbiter odesłał go za to na trybuny.

Dodatkowo Portugalczyk został ukarany grzywną w wysokości 8 tysięcy funtów.

Jeszcze wyższą karę finansową - 50 tysięcy funtów - otrzymał za uwagi dotyczące sędziego Anthony'ego Taylora przed meczem z Liverpoolem na Anfield 17 października (0:0).

Pod wodzą Mourinho "Czerwone Diabły" po 10 kolejkach zajmują ósme miejsce w tabeli Premier League (15 pkt) i mają osiem punktów straty do prowadzącej trójki: Manchesteru City, Arsenalu Londyn i Liverpoolu.