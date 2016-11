Francuz po ostatnich treningach odczuwa ból stawu kolanowego, jednak na razie sztab medyczny zespołu nie postawił ostatecznej diagnozy.

"W tej sytuacji, gdy zawodnik odczuwa dyskomfort spowodowany bólem, nie zamierzamy ryzykować i doprowadzić do pogorszenia. Karin nie zagra w niedzielę, musi przejść szczegółowe badania" - powiedział Zidane.

Szkoleniowiec Realu potwierdził, że w piątkowym treningu uczestniczył już Chorwat Luka Modric, który przez prawie miesiąc leczył kontuzję.

Benzema, były piłkarz reprezentacji Francji, od grudnia 2015 roku nie gra w zespole narodowym. Został z niego usunięty za domniemane szantażowanie kolegi z drużyny Mathieu Valbueny. "Działamy dla dobra reprezentacji, nie kierujemy się żadnymi, innymi względami" - tłumaczył decyzję szkoleniowiec Francji Didier Deschamps.

W listopadzie 2015 zawodnik został w Paryżu przesłuchany przez policję w związku z podejrzeniem o szantażowanie Valbueny ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem. Materiałem obciążającym były billingi oraz nagrania rozmów pomiędzy zawodnikami.

W marcu sąd zniósł zakaz spotkań obu kolegów z reprezentacji, ale ostatecznie Francuska Federacja Piłkarska (FFF) zdecydowała, że nie może mieć w ekipie zawodnika, którego sytuacja prawna nie jest do końca jasna. To spowodowało, że Benzema nie otrzymał powołania do reprezentacji i nie wystąpił w mistrzostwach Europy.

Zawodnik, który od początku nie zgadzał się z decyzją FFF, skierował sprawę do sądu.