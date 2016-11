Jako pierwszy w tym meczu - w 53. minucie - na listę strzelców wpisał się broniący barw Juventusu Mario Mandzukic. Do remisu doprowadził 13 minut później Sergio Pellissier, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul właśnie na nim. Zwycięstwo "Starej Damie" zapewnił w 75. minucie Miralem Pjanic, którzy pokonał bramkarza drużyny gospodarzy z rzutu wolnego.

Buffon został czwartym piłkarzem w historii, który rozegrał co najmniej 600 meczów we włoskiej ekstraklasie. Wcześniej udało się to Paulo Maldiniemu, Javierowi Zanettiemu i Francesco Tottiemu. Golkiper reprezentacji Italii pierwsze 168 spotkań zaliczył w barwach Parmy, a pozostałe w Juventusie. W zespole z Turynu wystąpił też 37 razy w Serie B w sezonie 2006/07, gdy klub został zdegradowany za ustawianie meczów.

Juventus jest liderem tabeli, mając na koncie 30 punktów. O pięć mniej ma drugi AC Milan, który wygrał na wyjeździe z Palermo 1:2. Autorami trafień dla zwycięskiego zespołu byli Suso (15) i Gianluca Lapadula (82). Drugi z zawodników większość dotychczasowej kariery spędził występując na zapleczu ekstraklasy. W niedzielę 26-letni piłkarz zdobył pierwszego gola w Serie A. Bramkę dla Palermo strzelił Ilja Nestorovski (71). Cały mecz w składzie gospodarzy rozegrał reprezentant Polski Thiago Cionek. Powołany na piątkowe spotkanie eliminacji MŚ 2018 z Rumunią obrońca w 64. minucie został ukarany żółtą kartką. Palermo, które zanotowało ósmą porażkę w rozgrywkach, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

W 11 wcześniejszych spotkaniach ligowych gracze Empoli zdobyli zaledwie dwie bramki. W niedzielę poprawili ten bilans, wygrywając na wyjeździe z Pescarą 4:0. Dwa trafienia zaliczył Massimo Maccarone (12, 44), a po jednym dołożyli Manuel Pucciarelli (23) i Riccardo Saponara (89). Całe spotkanie rozegrał w ekipie gości Łukasz Skorupski i na zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawi się w dobrym humorze, po tym jak udało mu się zachować czyste konto. Empoli plasuje się na 17. pozycji (10 pkt), a Pescara o lokatę niżej (7 pkt).

Dzień wcześniej cały mecz w barwach Napoli zaliczył Piotr Zieliński w spotkaniu z Lazio (1:1). Drużyna Polaka zajmuje szóste miejsce, mając 21 pkt.

W niedzielę do dokończenia rywalizacji w 12. kolejce pozostały trzy spotkania, m.in. pojedynek AS Romy Wojciecha Szczęsnego z Bologną i Fiorentiny z Sampdorią, której zawodnikiem jest Karol Linetty.