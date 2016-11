W oficjalnych spotkaniach Argentyńczyk, który jest piłkarzem "Dumy Katalonii" od 2005 roku, zdobył dotychczas 469 bramek, a w nieoficjalnych - 31.

Od dwóch lat Messi jest najlepszym strzelcem w historii Barcelony. Pobił wówczas rekord Paulino Alcantary, który w latach 1912-27 zdobył 369 bramek we wszystkich potyczkach, także towarzyskich. Klubowy rekord strzelecki w meczach o stawkę poprawił już w marcu 2012 roku. Należał on do Cesara Rodrigueza, zdobywcy 232 goli w latach 1940-50.