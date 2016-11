Od 2010 roku Borussia i Bayern są jedynymi zespołami, które sięgały po mistrzostwo Niemiec. Piłkarze z Dortmundu w 2011 i 2012 roku, a Bawarczycy - w 2010, 2013, 2014, 2015 i 2016.

W przeszłości w Borussii grało aż trzech reprezentantów Polski - Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski, ale obecnie barwy BVB reprezentuje tylko pierwszy z nich.

W sobotę naprzeciw siebie staną dwaj najlepsi strzelcy minionego sezonu - Lewandowski z Bayernu (30 goli) i Pierre-Emerick Aubameyang (25). W obecnych rozgrywkach polski napastnik ma na koncie siedem bramek, natomiast Gabończyk już jedenaście, podobnie jak Anthony Modeste z FC Koeln.

Dla jednego z czołowych piłkarzy Bayernu Thomasa Muellera "granie w Dortmundzie jest najlepszym meczem w Bundeslidze". "To najtrudniejsze spotkanie do wygrania" - dodał reprezentant Niemiec.

Trener Bayernu Carlo Ancelotti ma nadzieję, że do gry będzie gotowy kontuzjowany ostatnio Franck Ribery, natomiast szkoleniowiec gospodarzy Thomas Tuchel liczy m.in. na Marco Reusa, który od maja zmagał się z urazem pachwiny.

Mecze Borussii z Bayernem mają zwykle wiele podtekstów. Podobnie będzie tym razem. W ekipie z Monachium występuje m.in. jeden z najlepszych obrońców świata Mats Hummels, który jeszcze w poprzednim sezonie grał w BVB.

Jego przejście do Bayernu było dla fanów Borussii policzkiem. Kolejnym, wcześniej do ekipy z Bawarii przenieśli się Lewandowski (w 2014 roku) i Mario Goetze (w 2013). Ten ostatni, strzelec gola dla Niemców w finale mistrzostw świata 2014, nie zrobił furory w Monachium i wrócił latem do Borussii.

Hit 11. kolejki Bundesligi jest zaplanowany na sobotę na godz. 18.30.

W tabeli Bayern ma 24 punkty, a piąta obecnie Borussia Dortmund - 18. Trzy dni po meczu z Bawarczykami piłkarze z Dortmundu podejmą Legię Warszawa w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów (gospodarze są już pewni awansu do 1/8 finału).

Taki sam dorobek punktowy jak Bayern ma beniaminek Bundesligi RB Lipsk. Sensacyjnego wicelidera (pięć kolejnych zwycięstw) czeka w najbliższej kolejce trudne zadanie. W piątkowy wieczór zagra na wyjeździe z Bayerem Leverkusen, który odbudowuje się po słabszym okresie. "Aptekarze" wygrali dwa ostanie mecze w Bundeslidze oraz ważne wyjazdowe spotkanie Ligi Mistrzów z Tottenhamem.

Bayern i RB Lipsk nie przegrały w tym sezonie ligowym żadnego meczu, podobnie jak trzeci w tabeli Hoffenheim (20 pkt). Podopieczni 29-letniego trenera Juliana Nagelsmanna w niedzielę zmierzą się u siebie z ostatnim w tabeli, pozostającym bez zwycięstwa Hamburgerem SV.

Czternasty VfL Wolfsburg Jakuba Błaszczykowskiego podejmie w sobotę Schalke 04 Gelsenkirchen.