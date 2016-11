Pochodzący z Brazylii napastnik "The Blues" najszybciej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym gospodarzy i trafił do siatki z niewielkiej odległości. To wystarczyło londyńczykom, aby wywieźć ze stadionu beniaminka komplet punktów, choć obie strony miały później swoje okazje bramkowe.

Była to 10. ligowa bramka w tym sezonie Costy, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. Jego najlepszy rywal - Argentyńczyk Sergio Aguero z Manchesteru City - ma osiem goli.

W ekstraklasie Chelsea wygrała szósty raz z rzędu. W żadnym z tych spotkań nie straciła nawet bramki, za to zdobyła ich 17. Zgromadziła 28 punktów i wyprzedza o jeden dotychczasowego lidera Liverpool, który w sobotę zremisował bezbramkowo z Southampton. 27 "oczek" po zwycięstwie nad Crystal Palace 2:1 ma również Manchester City.

W hitowym spotkaniu tej kolejki czwarty w tabeli Arsenal Londyn (25 pkt) zremisował na Old Trafford z Manchesterem United 1:1. Z kolei Swansea City z Łukaszem Fabiańskim w bramce zremisowała na wyjeździe z Evertonem 1:1 i spadła na ostatnie miejsce w tabeli. Będący dotychczas na 20. pozycji Sunderland wygrał z Hull City 3:0.

Cenne zwycięstwo - 1:0 na wyjeździe nad Stoke City - odniósł zespół AFC Bournemouth. W ekipie gości zabrakło Artura Boruca. Przed meczem okazało się, że polski bramkarz ma kontuzję pleców.