Bramki dla "Świętych" w Londynie zdobyli Holender Jordy Clasie (w 13. minucie) oraz obrońca Ryan Bertrand (38.). Southampton w tej fazie rozgrywek pojawi się po raz pierwszy od 1987 roku.

"Czerwonym Diabłom", które grały przed własną publicznością, ale bez zawieszonego trenera Jose Mourinho, awans dały dwa trafienia Szweda Zlatana Ibrahimovica (2. i 90+2) oraz dwa Francuza Anthony'ego Martiala (48. i 62.). Gola dla West Hamu uzyskał Ashley Fletcher (35.).

W 86. minucie na boisko z ławki rezerwowych gospodarzy wszedł Niemiec Bastian Schweinsteiger. Był to jego pierwszy występ w meczu o stawkę od 20 marca.

Southampton i Manchester United dołączyły do Liverpoolu i Hull City, które do półfinału awansowały we wtorek. Hull City wyeliminowało Newcastle United w rzutach karnych, natomiast "The Reds" pokonali u siebie Leeds United 2:0.

Jedną z bramek zdobył Ben Woodburn - najmłodszy strzelec w historii Liverpoolu. We wtorek debiutant w meczu o stawkę miał 17 lat i 45 dni. Poprzednio klubowym rekordzistą był słynny Michael Owen, który, gdy w 1997 roku po raz pierwszy strzelił gola dla "The Reds", był starszy o 98 dni.

Po meczu w Manchesterze odbyło się losowanie par półfinałowych. "Czerwone Diabły" zmierzą się z Hull City, a Southampton - z Liverpoolem.