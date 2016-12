Broniący tytułu Bawarczycy dzięki temu zwycięstwu mają 33 punkty i zrównali się w tabeli z RB Lipsk, który przegrał na wyjeździe z Ingolstadt 0:1. To pierwsza porażka beniaminka w tym sezonie. Do sobotniego spotkania przystępował po ośmiu z rzędu zwycięstwach.

Imponującą wygraną odnotował natomiast Bayern. Lewandowski trafił do bramki rywali w 21. i 58. minucie. Po golu strzelili również Arjen Robben (18), Thomas Mueller (76) i Douglas Costa (86). Kapitan reprezentacji Polski imponuje ostatnio skutecznością. W poprzedniej kolejce Bundesligi również strzelił dwie bramki w wyjazdowym meczu z FSV Mainz (3:1), a we wtorek jedną z Atletico Madryt (1:0) w Lidze Mistrzów. W barwach VfL Wolfsburg do 83. minuty grał Błaszczykowski.

Król strzelców Bundesligi poprzedniego sezonu traci do obecnego lidera zestawienia Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund cztery bramki. Gabończyk, z dorobkiem 15 goli prowadzi w klasyfikacji i nie powiększył swojego dorobku w wyjazdowym meczu z FC Koeln (1:1).

W podstawowym składzie Borussii wystąpił Łukasz Piszczek, ale w 27. minucie opuścił boisko. Bramkę dla FC Koeln zdobył były napastnik Lecha Poznań Artiom Rudniew, a w 90. minucie wyrównał Marco Reus.