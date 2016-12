Na stadionie El Madrigal spotkali się dotychczasowi sąsiedzi z tabeli. Villarreal zajmował przed tą kolejką szóste, zaś Atletico piąte miejsce.

Bramki dla gospodarzy zdobyli w pierwszej połowie Manu Trigueros i Meksykanin Jonathan dos Santos, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Włoch niemieckiego pochodzenia Roberto Soriano.

Już w pierwszej połowie boisko z powodu kontuzji opuściło dwóch piłkarzy Atletico - słoweński bramkarz Jan Oblak oraz portugalski pomocnik Tiago.

Drużyna z Madrytu (25 pkt) spadła na szóste miejsce w tabeli, Villarreal (26) awansował na czwarte.

Liderem jest niepokonany w tym sezonie Real Madryt, który wygrał w sobotę 3:2 z Deportivo La Coruna Przemysława Tytonia. Było to 35. z rzędu spotkanie "Królewskich" bez porażki, łącznie we wszystkich rozgrywkach, co stanowi klubowy rekord.

Po 11. ligowym zwycięstwie w sezonie Real z dorobkiem 37 punktów o sześć wyprzedza Barcelonę. Obrońcy tytułu również w sobotę wygrali na wyjeździe z ostatnią w tabeli Osasuną Pampeluna 3:0. Pierwsze zwycięstwo po trzech kolejnych remisach dały im dwie bramki Argentyńczyka Lionela Messiego i jedna Urugwajczyka Luisa Suareza.

Trzecia w tabeli jest Sevilla - 30 punktów.