W ubiegłym roku Lewandowski, który jest jedynym Polakiem w zestawieniu, zajął piąte miejsce, a dwa lata temu był na 30. pozycji.

Robert Lewandowski nie jest typem zawodnika, który mówi dużo o sobie. Ale ci, którzy go znają, wiedzą, że skrywa wielką ambicję: chce być postrzegany jako najlepszy piłkarz świata. Niełatwo to osiągnąć w erze Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. +Zwykli+ środkowi napastnicy nie są już cenieni tak, jak kiedyś, zanim pojawili się zawodnicy łączący cechy pomocników i napastników. W styczniu Lewandowski zdobył pięć goli w dziewięć minut z VfL Wolfsburg, bijąc cztery różne rekordy. Ostatnio do swojego repertuaru dodał także bramki z rzutów wolnych - napisano w krótkiej sylwetce.