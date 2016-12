Po 17 kolejkach "The Citizens" zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League. Do prowadzącej Chelsea Londyn tracą siedem punktów, a ich najbliższym rywalem będzie Hull City. Choć "Tygrysy" zamykają zestawienie, to Guardiola przed meczem stara się utrzymać pełną mobilizację.

Będziemy trenowali w sobotę i w niedzielę, a potem po południu wsiadamy w autokar i jedziemy do Hull. W Anglii jestem krótko, ale zdążyłem się już nauczyć, że różnica między dziesięcioma najlepszymi zespołami i dziesięcioma najsłabszymi wcale nie jest taka duża - powiedział hiszpański szkoleniowiec na piątkowej konferencji prasowej.