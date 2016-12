Według nieoficjalnych informacji PSG zapłaci za niego 35 milionów euro plus 10 mln euro ewentualnych bonusów. Właśnie za 35 mln euro przeszedł 31 sierpnia 2015 roku z Schalke 04 do Wolfsburga. Niemiecki piłkarz w lecie 2015 roku przedłużył kontrakt z "Wilkami" do 2020 roku.

Oczywiście to smutna wiadomość, bo Julian jest wybitnym piłkarzem. Udowodnił to w ostatnich meczach z Eintrachtem Frankfurt (1:0) i Borussią Moenchengladbach (2:1). Po raz kolejny pokazał, że ten klub wiele dla niego znaczy. Mam nadzieję, że wyjazd do Francji dostarczy mu nowych wyzwań - powiedział trener niemieckiego klubu Valerien Ismael.

W tym sezonie klub z Wolfsburga słabo spisuje się w Bundeslidze. Po 16 kolejkach zajmuje 13. miejsce, ze stratą 23 punktów do prowadzącego Bayernu Monachium.

Z kolei PSG po 19 kolejkach francuskiej ekstraklasy z dorobkiem 39 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli i do prowadzącego Nice traci pięć oczek.