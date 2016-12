Pierwszą bramkę w Londynie zdobył w 24. minucie Pedro Rodriguez. Hiszpan oddał precyzyjny, techniczny strzał z ok. 15 metrów, nie dając Polakowi żadnych szans na skuteczną interwencję. Cztery minuty po przerwie na 2:0 z rzutu karnego podwyższył Belg Eden Hazard, który zresztą sam tę "jedenastkę" wywalczył. Był to jego 50. gol w Premier League. W doliczonym czasie znów na listę strzelców wpisał się Pedro, ale przy dużej "pomocy" jednego z obrońców, który zmienił tor lotu piłki. To zupełnie zmyliło Boruca.

Chelsea ma 46 punktów i już o dziewięć wyprzedza wicelidera Liverpool, który we wtorek podejmie Stoke City. W poniedziałek wieczorem na drugie miejsce może awansować Manchester City (36 pkt), o ile pokona na wyjeździe zajmujące ostatnie miejsce Hull City. Bournemouth jest na 13. pozycji z dorobkiem 21 punktów.

O ile trudno winić Boruca za gole puszczone w meczu z Chelsea, to wydaje się, że Łukasz Fabiański mógł zrobić więcej dla Swansea City przy pierwszej bramce w poniedziałkowym meczu z West Ham United. Jego zespół, obecnie przedostatni w tabeli z identycznym dorobkiem punktowym jak Hull City (12), przegrał u siebie 1:4.

Pierwszego gola dla gości zdobył w 13. minucie Andre Ayew - polski bramkarz, broniąc lekki strzał, odbił piłkę wprost pod nogi nadbiegającego napastnika "Młotów". Później Fabiańskiego pokonali jeszcze Winston Reid (50.), Michail Antonio (78.) i Andy Carroll (90.), a dla Swansea trafił Fernando Llorente (89.). Zespół z Walii ma już cztery punkty straty do bezpiecznej strefy.

W poniedziałek zwycięstwo odniósł także Arsenal Londyn, ale na zwycięską bramkę w meczu u siebie z West Bromwich Albion (1:0) czekał aż do 86. minuty. Wówczas wygraną gospodarzom zapewnił Francuz Olivier Giroud. "Kanonierzy" zrównali się punktowo z Liverpoolem, któremu minimalnie ustępują pod względem bilansu bramek.

Czołówkę goni Manchester United. "Czerwone Diabły" pokonały walczący o utrzymanie w ekstraklasie Sunderland 3:1, a bohaterem spotkania był Zlatan Ibrahimovic. Szwed zdobył jedną bramkę i asystował przy dwóch pozostałych. Podopieczni Portugalczyka Jose Mourinho wygrali czwarty ligowy mecz z rzędu i mają 33 punkty. Są niepokonani od 11 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki.

W innym poniedziałkowym meczu mistrz Anglii Leicester City przegrał przed własną publicznością z Evertonem 0:2. "Lisy" mają 17 punktów i są tylko o trzy od strefy spadkowej. Przed spotkaniem klub rozdał kibicom ok. 30 tysięcy masek z podobizną zawieszonego napastnika Jamie'ego Vardy'ego. Fani Leicester City założyli je na znak sprzeciwu wobec decyzji władz rozgrywek o zawieszeniu piłkarza na trzy mecze za niesportowe zachowanie.