Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył już w doliczonym czasie gry reprezentant Czarnogóry Stevan Jovetic, wypożyczony niedawno do Sevilli z Interu Mediolan.

Real prowadził od 67. minuty po bramce Cristiano Ronaldo z rzutu karnego (12. ligowy gol Portugalczyka w sezonie), ale końcówka meczu należała do gospodarzy. Zwieńczeniem ich ambitnej gry były dwa gole. W 85. minucie samobójcze trafienie po uderzeniu głową zaliczył Sergio Ramos, a siedem minut później Jovetic zapewnił swojemu nowemu zespołowi zwycięstwo.

Ten wynik niczego nie zmienia. Graliśmy dobrze przeciwko świetnej drużynie, dokonaliśmy trudnej sztuki, jaką było zdobycie gola. W końcówce, gdy zostało tylko kilka minut, oni "złapali" nas dwa razy. Czujemy rozczarowanie, ale jestem bardzo dumny z każdego z powodu tego, co zrobiliśmy do tej pory. Wiedzieliśmy, że przydarzy nam się taki dzień jak ten. Dzisiaj to nastąpiło, ale wciąż musimy pracować tak ciężko jak dotychczas we wszystkich rozgrywkach - powiedział trener Realu Zinedine Zidane.