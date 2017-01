Stołeczna ekipa ostatnio przegrała dwa mecze z rzędu - najpierw w lidze z Sevillą, a później w pierwszym ćwierćfinale Pucharu Króla z Celtą Vigo. Wcześniej zanotowała jednak rekordową serię zwycięstw - 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Rzadko zdarza się, by w drużynie piłkarskiej drugim co do skuteczności zawodnikiem był obrońca. Tak jest jednak w Realu. Ramos, który uratował swój zespół przed kolejnym blamażem, w klasyfikacji wyprzedza chociażby Francuza Karima Benzemę, Hiszpana Alvaro Moratę czy Waliczyka Garetha Bale'a. W obecnym sezonie zdobył aż sześć goli i stał się ulubieńcem kibiców.

Real ma obecnie cztery punkty przewagi nad drugą Sevilą i pięć nad Barceloną. Obie drużyny mecze 19. kolejki rozegrają w niedzielę.