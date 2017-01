/ PAP/EPA / WILL OLIVER

Do zdarzenia doszło w 10. minucie spotkania. Mason przez osiem minut był opatrywany na boisku, ostatecznie został zniesiony na noszach z maską tlenową i natychmiast odwieziony do szpitala. Tam po badaniach okazało się, że doszło do pęknięcia kości czaszki i konieczny jest zabieg.

Ryan jest w stabilnym stanie i pozostanie parę dni w szpitalu - poinformował klub.

Angielski pomocnik przed sezonem trafił z Tottenhamu Hotspur do Hull City. W marcu 2015 roku zadebiutował w narodowej drużynie w meczu towarzyskim z Włochami. Był to dotychczas jego jedyny występ w reprezentacji.