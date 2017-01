Teodorczyk grał do 65. minuty a zastąpił go Issac Thelin. Polak do siatki trafił w siódmej minucie.

Anderlecht ma 47 punktów i dwa straty do lidera FC Brugge. Trzeci w tabeli SV Zulte Waregem wyprzedza o punkt.

25-letni Teodorczyk, który latem przeniósł się do Anderlechtu na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów, imponuje skutecznością nie tylko w ekstraklasie. W Lidze Europejskiej zdobył siedem bramek, a do tego dołożył jedną w krajowym pucharze.