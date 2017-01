28-letni Lallana, czołowy obecnie piłkarz reprezentacji Anglii, zwyciężył zdecydowanie. Otrzymał 39 procent głosów, Vardy - 12, a najlepszy w dwóch poprzednich edycjach plebiscytu Rooney - 8 procent.

Otrzymanie tej nagrody to wielki zaszczyt. W ostatnich trzech latach zwycięzcami byli Wayne Rooney i Steven Gerrard, co tylko pokazuje, jak wielkim jest to osiągnięciem - powiedział Lallana cytowany na oficjalnej stronie FA.