Dzięki remisowi, ekipa Hull City, której od wtorku piłkarzem jest Kamil Grosicki opuściła ostatnie miejsce w tabeli, spychając na nie Sunderland. Ma nad tym rywalem punkt przewagi. Łącznie "Tygrysy" zgromadziły 17 i mają cztery straty do bezpiecznej strefy.

Gospodarze mieli na Old Trafford szansę zbliżyć się do czołówki, ponieważ cztery czołowe zespoły w tej kolejce nie odniosły zwycięstwa. "Czerwone Diabły" mają 42 punkty, o pięć mniej od wicelidera Tottenhamu Hotspur oraz Arsenalu Londyn.

Po 46 "oczek" mają Liverpool oraz Manchester City. Ta druga drużyna w środę łatwo poradziła sobie z West Ham United 4:0.

Jednym z bohaterów spotkania był Brazylijczyk Gabriel Jesus, który zdobył bramkę i asystował przy innej. 19-letni napastnik, sprowadzony w styczniu z Palmeiras, rozegrał dopiero drugie spotkanie w koszulce "The Citizens". Decyzją hiszpańskiego trenera w środę wyszedł w podstawowym składzie zamiast Argentyńczyka Sergio Aguero.

W trzecim środowym spotkaniu zespół Stoke City zremisował u siebie z Evertonem. Bramkę dla gospodarzy zdobył Peter Crouch, który może pochwalić się już 100 trafieniami w angielskiej ekstraklasie. To udało się wcześniej tylko 25 innym piłkarzom.

We wtorek w szlagierze Liverpool zremisował u siebie z prowadzącą w tabeli Chelsea Londyn 1:1. Goście pozostali liderami tabeli z dorobkiem 56 punktów. Z kolei Arsenal niespodziewanie przegrał przed własną publicznością z Watfordem 1:2.

Cenne trzy punkty wywalczyła ekipa Swansea City, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, która wygrała u siebie z Southampton 2:1 i wciąż trzyma się nad strefą spadkową. Ma 21 punktów i o dwa wyprzedza 18. w tabeli zespół Crystal Palace, który pokonał na wyjeździe AFC Bournemouth 2:0. W bramce gospodarzy wystąpił Artur Boruc.

21 punktów ma także mistrz ubiegłego sezonu Leicester City. We wtorek "Lisy", bez Marcina Wasilewskiego i Bartosza Kapustki w kadrze, przegrały na wyjeździe z Burnley 0:1. Była to ich 12. ligowa porażka w bieżących rozgrywkach. To najgorzej spisujący się obrońca tytułu w historii angielskiej ekstraklasy.