Goście długo bronili się przed atakami faworytów, ale w 68. minucie do siatki trafił Bośniak Edin Dżeko. Niespodziewanie już chwilę później do wyrównania doprowadził Luca Garritano. Gdy wydawało się, że do wyłonienia półfinalisty konieczna będzie dogrywka, sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. "Jedenastkę" skutecznie wykonał doświadczony Francesco Totti.

W dwumeczu półfinałowym Roma zmierzy się z lokalnym rywalem - Lazio. W drugiej parze zagrają broniący trofeum Juventus Turyn oraz Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.

Pierwsze mecze półfinałowe zaplanowano na 1 marca w Turynie i w Rzymie, gdzie na Stadionie Olimpijskim w roli gospodarza najpierw wystąpi Lazio. Rewanże 5 kwietnia.