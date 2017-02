Milik wraca na boisko po blisko czterech miesiącach od operacji więzadła krzyżowego kolana. W piątek trener Napoli Maurizio Sarri powołał go na mecz wyjazdowy w Bolonii.

Nareszcie! Mam powołanie na mecz z Bologną. Nie mogę doczekać się wyjścia na boisko i gry - napisał na Twitterze Milik.

Sześć dni wcześniej trener neapolitańskiego klubu informował, że piłkarz poprosił go o to, by mógł jeszcze trochę potrenować zanim wróci do gry. Dlatego nie było go w składzie na mecz Napoli z Palermo w Serie A.

15 lutego klub z Neapolu rozegra mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Media mają nadzieję, że zagra w nim Milik, który przed kontuzją okazał się rewelacją pod Wezuwiuszem.