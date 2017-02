Ekipa z Lipska, która poniosła trzecią porażkę w sezonie, zagrała w Dortmundzie bez kilku podstawowych zawodników. Na ławce rezerwowych gości usiadł m.in. polski pomocnik Kamil Wojtkowski.

Jedyna bramka szlagieru 19. kolejki padła w 35. minucie. Efektownym rajdem prawą stroną boiska popisał się Francuz Ousmane Dembele, który po minięciu kilku rywali dośrodkował na pole karne, a tam skuteczny strzał głową z bliska oddał Pierre-Emerick Aubameyang. To 17. gol w sezonie Gabończyka, który umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Spotkanie było emocjonujące. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry beniaminek z Lipska strzelił wyrównującego gola, ale sędzia nie uznał trafienia, odgwizdując spalonego. Protesty gości na nic się zdały i ostatecznie Borussia utrzymała korzystny wynik.

Dzięki temu awansowała z siódmego na trzecie miejsce w tabeli. Ma 34 punkty i traci osiem do RB Lipsk oraz 12 do lidera Bayernu.

Bawarczycy we wcześniejszym sobotnim spotkaniu zremisowali u siebie z Schalke Gelsenkirchen 1:1. Wynik spotkania został ustalony już w pierwszym kwadransie. W dziewiątej minucie po składnej akcji Bayernu Chilijczyk Arturo Vidal podał do Lewandowskiego, a kapitan reprezentacji Polski w sytuacji sam na sam popisał się technicznym strzałem nad bramkarzem. To jego 15. gol w sezonie.

Radość gospodarzy trwała jednak krótko. Już cztery minuty później rywale wykonywali rzut wolny. Do piłki podszedł 34-letni Brazylijczyk Naldo i płaskim strzałem zaskoczył Manuela Neuera.

Po raz 500. w barwach Bayernu wystąpił tego dnia były reprezentant Niemiec Philipp Lahm.

Do "polskiej" rywalizacji mogło dojść w Kolonii, gdzie miejscowa drużyna podejmowała VfL Wolfsburg. Piłkarze FC Koeln, z grającym całe spotkanie Pawłem Olkowskim (żółta kartka), wygrali 1:0. W ekipie "Wilków" nie wystąpił Jakub Błaszczykowski. Doświadczony reprezentant Polski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Jedyną bramkę zdobył w 81. minucie z rzutu karnego Francuz Anthony Modeste. To jego 15. bramka (podobnie jak Lewandowskiego) w tym sezonie Bundesligi.