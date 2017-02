Zieliński trafił do siatki w 50. minucie. Obrońca gości na tyle niefortunnie wybił piłkę, że trafiła do polskiego pomocnika, a ten strzałem z linii pola karnego posłał ją do bramki.

W 68. minucie gospodarze prowadzili już 2:0. Emanuele Giaccherini wykorzystał świetne podanie Belga Driesa Mertensa i skierował piłkę do pustej bramki.

Zieliński rozegrał całe spotkanie. Z ławki rezerwowych mecz obejrzał drugi reprezentant Polski występujący w Napoli Arkadiusz Milik, który powraca do formy i pełni sił po kontuzji kolana.

W tabeli Serie A Napoli z 51 pkt awansowało na drugie miejsce, ale inne zespoły czołówki jeszcze nie grały w tej kolejce. Roma Wojciecha Szczęsnego, która ma 50 punktów, w niedzielę zagra na wyjeździe z Crotone. Z kolei prowadzący w tabeli Juventus (57 pkt) również na wyjeździe zmierzy się z Cagliari, którego zawodnikiem jest Bartosz Salamon.