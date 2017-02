19-letni napastnik musiał opuścić boisko już w 15. minucie spotkania w Bournemouth. Jak się okazało, doznał złamania kości śródstopia.

Manchester City poinformował, że piłkarz będzie poddany kolejnym badaniom, które określą długość jego absencji. Niektóre media prognozują, iż przerwa potrwa około trzech miesięcy, czyli praktycznie do końca sezonu.

W sierpniu ubiegłego roku Gabriel Jesus był czołowym zawodnikiem Brazylijczyków, którzy wywalczyli u siebie mistrzostwo olimpijskie. Zdobył wówczas trzy bramki.

W tym samym roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji Brazylii - rozegrał dotychczas sześć meczów i strzelił cztery gole.

Od stycznia jest piłkarzem Manchesteru City, do którego przeszedł z Palmeiras za ok. 33 miliony euro. W angielskiej ekstraklasie zadebiutował 21 stycznia. Do tej pory zdobył już trzy bramki.

Po 25 kolejkach angielskiej ekstraklasy Manchester City zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 52 punktów.