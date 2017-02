65-letni szkoleniowiec pożegnał się z klubem w specjalnie wydanym oświadczeniu. Podziękował w nim za wsparcie żonie i rodzinie, swoim agentom Steve'owi Kutnerowi i Franco Granello oraz swoim asystentom Paolo Benettiemu i Andrei Azzalinowi, którzy razem z nim opuszczają Leicester.

Moje najszczersze podziękowania kieruję do wszystkich członków klubu, piłkarzy, sztabu, do wszystkich, którzy tu pracują i dzięki którym ten sukces (mistrzostwo Anglii) był możliwy. Przede wszystkim dziękuję jednak kibicom. Od początku otworzyliście przede mną swoje serca i od razu mnie pokochaliście. Ja także was kocham. Nikt nie odbierze nam tego, co razem osiągnęliśmy i mam nadzieję, że gdy będziecie wspominali tamte chwile, to zawsze będzie towarzyszył wam uśmiech - napisał Ranieri.