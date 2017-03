Wynik spotkanie w Paryżu otworzył w 6. minucie napastnik gości Alexandre Lacazette. To było jego 23. trafienie w tym sezonie, a w klasyfikacji strzelców znajduje się na drugiej pozycji. Ustępuje jedynie Urugwajczykowi Edinsonowi Cavaniemu z Paris St Germain.

On w niedzielę nie powiększył swojego dorobku, za to do siatki piłkę skierowali Francuz Adrien Rabiot (34.) i Niemiec Julian Draxler (40.).

Dla Krychowiaka (PSG) i Rybusa (Olympique) zabrakło miejsca nawet na ławce rezerwowych. Pierwszy z nich został odsunięty od drużyny z powodu konfliktu z innym graczem. Obaj Polacy w poniedziałek mają się zgłosić na zgrupowaniu kadry narodowej, która przygotowywać się będzie do niedzielnego spotkania z Czarnogórą w eliminacjach mistrzostw świata.

Wcześniej w niedzielę prowadzący we francuskiej ekstraklasie AS Monaco, z Kamilem Glikiem w składzie, pokonało na wyjeździe Caen 3:0. Dwie bramki dla gości strzelił Kylian Mbappe Lottin, a jedną z rzutu karnego dołożył Fabinho.

Monaco z dorobkiem 71 punktów prowadzi w tabeli Ligue 1. Ma trzy punkty przewagi nad PSG.

W sobotę pewne zwycięstwo na własnym boisku odnieśli "Żyrondyści" z Bordeaux. Z Igorem Lewczukiem w składzie pokonali Montpellier 5:1. W niedzielę były obrońca m.in. Legii Warszawa jako pierwszy pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Również w sobotę FC Nantes zremisowało na własnym boisku z trzecim w tabeli Nice 1:1. W zespole gospodarzy w doliczonym czasie gry na boisku pojawił się Mariusz Stępiński.