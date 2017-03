Po 25 kolejkach broniący tytułu Bayern Monachium, z Polakiem w jednej z głównych ról, jest na czele tabeli i wyprzedza o 13 punktów wicelidera RB Lipsk. Bawarczycy pewnie zmierzają po rekordowy piąty z rzędu tytuł mistrzowski.

Znacznie bardziej zacięta jest rywalizacja o koronę króla strzelców. Po raz pierwszy w ponad 50-letniej historii Bundesligi zdarzyło się, aby aż trzech piłkarzy miało co najmniej 20 goli na tym etapie sezonu. Prowadzi Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund z 23 golami, przed Francuzem Anthonym Modeste'em - 22 i Lewandowskim - 21.

W ankiecie na stronie magazynu "Kicker", w której udział wzięło prawie 100 tysięcy internautów, połowa kibiców wskazała na końcowy sukces Aubameyanga. W trzecie zwycięstwo Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców wierzy 28 procent, a na Modeste'a postawiło 20 procent głosujących.

Lewandowski przebywa obecnie w Warszawie na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczem eliminacji mistrzostw świata 2018 z Czarnogórą. Swój klub - Borussię Dortmund - opuścił także Aubameyang, którego czeka towarzyskie spotkanie z Gwineą. Modeste z FC Koeln nie doczekał się powołania do kadry Francji, a zdaniem wielu jest lepszym napastnikiem od pozostałej dwójki.

To, co w tym sezonie robi Anthony, robi większe wrażenie niż dokonania jego rywali. Lewandowski ma sześć, siedem szans podanych na tacy w każdym meczu, "Tony" musi sam sobie wszystko wypracować. Dlatego cenię go bardziej - wyjaśnił bramkarz zespołu z Kolonii Timo Horn, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Bundesligi.