"The Citizens" objęli prowadzenie w piątej minucie, kiedy Leroy Sane doszedł do piłki po podaniu z głębi pola, wyprzedził obrońców, minął bramkarza i trafił do pustej bramki.

Pięć minut przed przerwą wyrównał Theo Walcott, ale odpowiedź gości była natychmiastowa. Niespełna dwie minuty później precyzyjnym strzałem w dalszy róg bramki popisał się Sergio Aguero. Osiem minut po zmianie stron najwyżej do dośrodkowania z rzutu rożnego wyskoczył Shkodran Mustafi i strzałem głową doprowadził do wyrównania.

Tym samym Arsenal z dorobkiem 51 punktów zajmuje szóste miejsce w tabeli i nie wykorzystał okazji na zrównanie się z Manchesterem United (53 pkt), który w sobotę bezbramkowo zremisował z West Bromwich Albion. Z kolei Manchester City z 58 punktami jest czwarty i traci jeden do Liverpoolu. Z 69 punktami prowadzi Chelsea Londyn, przed Tottenhamem (62 pkt).

Swansea City po bezbramkowym remisie z Middlesbrough z dorobkiem 28 punktów znajduje się na 17. miejscu, tuż nad strefą spadkową. Middlesbrough (23 pkt) jest 19.