Gomez jest już trzecim piłkarzem, który w ten weekend popisał się hat-trickiem w Bundeslidze. W sobotę dokonali tego Robert Lewandowski z Bayernu Monachium (6:0 z Augsburgiem) oraz Duńczyk Thomas Delaney z Werderu Brema (5:2 z Freiburgiem).

Gomez jako jedyny z tej trójki nie dołożył do swoich trafień żadnej asysty - Delaney miał jedną, a Lewandowski dwie. Jednak Niemiec trafił do siatki trzykrotnie w ciągu ośmiu minut, między 80. a 87., zmieniając rezultat ze stanu 0:2 na 3:2. To oznacza, że walka o miano "piłkarza kolejki" będzie zacięta.

Zarówno Wolfsburg, jak i Bayer, spisują się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Drużyny zgromadziły, odpowiednio, 30 oraz 32 punkty i są sklasyfikowane w dolnej połowie tabeli. Prowadzący Bayern ma 65 "oczek" i jest już prawie pewny piątego z rzędu tytułu mistrzowskiego.

W dziewięciu meczach 26. kolejki padło 35 goli; średnio prawie cztery na spotkanie. Następna seria meczów zostanie rozegrana we wtorek i w środę.