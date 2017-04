W tabeli, po 27 kolejkach, prowadzi Bayern z 10-punktową przewagą nad beniaminkiem RB Lipsk. Bawarczycy we wtorek przegrali 0:1 z Hoffenheim, ale wciąż mają największe szanse na tytuł. To byłoby dla nich 27. mistrzostwo Niemiec w historii i piąte z rzędu.

Lewandowski w tym sezonie strzelił 24 bramki w lidze i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych, za napastnikiem Borussii Dortmund Pierre-Emerickiem Aubameyangiem (25). Ich rywalizacja dostarcza chyba najwięcej emocji, bowiem Bayern raczej nie powinien mieć kłopotów ze zwycięstwem w Bundeslidze. Zespół z Dortmundu zajmuje czwarte miejsce, ze stratą pięciu punktów do wicelidera.

Sobotni hit rozpocznie się o godz. 18.30. Lewandowski po raz dziesiąty zagra przeciwko swemu byłemu klubowi. Do tej pory strzelił mu pięć goli. Kapitan polskiej reprezentacji nie ukończył co prawda w czwartek treningu, powodem była kontuzja uda, ale według niemieckich mediów, uraz nie jest groźny i będzie gotowy na szlagier. Później Bayern czeka kolejne wielkie wyzwanie, tym razem ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Bayern z Borussią będzie walczył już po raz 110. Do tej pory piłkarze z Monachium odnieśli 50 zwycięstw, rywale 28; remisów było 31. W obecnych rozgrywkach ligowych drużyna Carlo Ancelottiego nie przegrała na Allianz Arena.

W przeszłości w pierwszym składzie Borussii występowało trzech Polaków - Piszczek, Lewandowski i Jakub Błaszczykowski (teraz w Wolfsburgu). Magazyn "Kicker" poinformował, że Piszczek przedłuży kontrakt do końca sezonu 2018/19. W Dortmundzie gra od siedmiu lat, a na jego koncie jest 258 meczów, w których zdobył 16 bramek i miał 49 asyst.

W rundzie jesiennej Borussia na swoim stadionie wygrała 1:0 po trafieniu Gabończyka Aubameyanga. Tym razem faworytem jest Bayern, choć trenerzy i kibice Borussii oczywiście liczą na dobry wynik. Pozytywnymi informacjami dla gości są powrót do treningów Marcela Schmelzera i Marco Reusa.

Inne czołowy drużyny także zagrają w sobotę. Plasujący się na drugiej pozycji RB Lipsk spotka się z dziesiątym w tabeli Bayerem Leverkusen, a sklasyfikowana na trzeciej pozycji ekipa Hoffenheim (drużyna Eugena Polanskiego) zmierzy się z 14. Hamburger SV.

"Wilki" Błaszczykowskiego powalczą w Gelsenkirchen z Schalke 04. To będzie mecz "sąsiadów" o sześć punktów; do tej pory VfL Wolfsburg zgromadził ich 30, zaś Schalke - 30. Jeśli drużyna Błaszczykowskiego przegra to może znaleźć się nawet na 16. miejscu, a więc oznaczającym konieczność rywalizacji w barażach o pozostanie w ekstraklasie.

FC Koeln Pawła Olkowskiego spotka się w sobotę z Borussią Moenchengladbach.

28. kolejkę ligi niemieckiej rozpocznie piątkowe spotkanie Eintrachtu Frankfurt z Werderem Brema. W niedzielę zagrają ze sobą dwie najsłabsze jedenastki sezonu FC Ingolstadt 04 (25 pkt) i SV Darmstadt 98 (15).