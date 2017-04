Bramki w starciu z ostatnim w tabeli zespołem z północy Anglii zdobyli Szwed Zlatan Ibrahimovic w 30., Ormianin Henrich Mchitarjan w 46. i Marcus Rashford w 89. minucie. Chwilę przed przerwą czerwoną kartkę za brutalny faul zobaczył pomocnik gospodarzy Sebastian Larsson.

>>>Sunderland FC - Manchester United 0:3. Zobacz gole

Ibrahimovic ma w lidze 17 trafień i jest w czołówce klasyfikacji strzelców Premier League. Przed nim są tylko Belg Romelu Lukaku (21), Harry Kane (19) i Chilijczyk Alexis Sanchez (18).

W ostatnich 21 kolejkach Manchester United zanotował 11 zwycięstw i 10 remisów. Zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 57 punktów, ale sklasyfikowany tuż za nim i mający lepszy bilans bramek Arsenal Londyn (54) rywalizować będzie dopiero w poniedziałek. Oba zespoły mają do rozegrania jeszcze dwa zaległe mecze.

Sytuacja Sunderlandu jest za to coraz trudniejsza. "Czarne koty" w ostatnich latach potrafiły obronić się przed spadkiem, ale tym razem mają zaledwie 20 punktów i tracą już 10 do strefy dającej utrzymanie w ekstraklasie. Przed nimi są jeszcze spotkania m.in. z Arsenalem i prowadzącą w tabeli Chelsea.

Lider w sobotę pokonał na wyjeździe drużynę Artura Boruca AFC Bournemouth 3:1 i ma już 75 pkt. O siedem mniej zgromadził drugi w tabeli Tottenham Hotspur. "Koguty" wygrały u siebie z Watfordem 4:0.

Trzeci w tabeli Liverpool (63 pkt) pokonał na wyjeździe Stoke City 2:1, choć do 70. minuty przegrywał 0:1. To czwarta z rzędu porażka Stoke. Czwarte miejsce zajmuje Manchester City (61). "The Citizens" pokonali Hull City Kamila Grosickiego 3:1. Wszystkie drużyny czołowej czwórki oprócz Liverpoolu rozegrały dotychczas 31 meczów.

Porażki doznali także piłkarze Swansea City, z Łukaszem Fabiańskim w bramce - 0:1 z West Ham United. Drużyny Grosickiego i Fabiańskiego walczą o utrzymanie w Premier League, ale w sobotę nie dopisały do swojego dorobku punktów.