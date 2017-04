To cenne zwycięstwo gospodarzy, którzy walczą o miejsce w pierwszej czwórce Premier League, a co za tym idzie - o prawo startu w Lidze Mistrzów. "Czerwone Diabły" mają 60 punktów i tracą cztery do czwartego w tabeli lokalnego rywala - City, od którego rozegrali o jedno spotkanie mniej.

>>>Manchester United - Chelsea Londyn 2:0. Zobacz gole

Bramki w niedzielę zdobyli Marcus Rashford w siódmej i Hiszpan Ander Herrera w 49. minucie. Był to 22. z rzędu ligowy mecz "ManU" bez porażki. Co więcej, piłkarze Portugalczyka Jose Mourinho przerwali serię 12 spotkań z Chelsea bez zwycięstwa.

Mourinho, który w przeszłości dwukrotnie prowadził londyński zespół, posadził na ławce rezerwowych najlepszego strzelca "Czerwonych Diabłów" Zlatana Ibrahimovica. Jak tłumaczył, 35-letni Szwed jest "bardzo zmęczony częstymi występami". Były kapitan drużyny narodowej "Trzech Koron" wszedł na plac gry na kilka ostatnich minut.

We wcześniejszym niedzielnym spotkaniu Liverpool wygrał na wyjeździe z West Bromwich Albion 1:0 po golu Brazylijczyka Roberto Firmino i utrzymał trzecie miejsce w tabeli. W sobotę na chwilę odebrał mu je Manchester City po zwycięstwie na stadionie rywala z Southampton 3:0.

Tego dnia Tottenham rozbił przed własną publicznością AFC Bournemouth, w którego bramce cały mecz rozegrał Artur Boruc. Rywale strzelili Polakowi cztery gole, a sami nie stracili żadnego. Spotkanie odbywało się prawie w całości pod dyktando "Kogutów", które rzadko dopuszczały gości pod własne pole karne.

Chelsea zgromadziła 75 punktów w 32 meczach, Tottenham ma 71. Trzeci Liverpool zdobył 66, ale rozegrał o jedno spotkanie więcej. Jedną zaległość do nadrobienia ma także Manchester City - 64 pkt.

Trwa też walka o utrzymanie w ekstraklasie, w którą uwikłane są trzy kluby z Polakami. W najlepszej sytuacji wciąż jest Bournemouth, które ma 35 punktów, siedem przewagi nad strefą spadkową. 30 "oczek" zgromadziło Hull City Kamila Grosickiego, które w sobotę przegrało ze Stoke City 1:3. Z kolei Łukasz Fabiański i jego Swansea City ulegli Watfordowi 0:1 i z 28 pkt są na 18 miejscu. Niżej sklasyfikowane są tylko Middlesbrough (24 pkt, dwa zaległe mecze) i Sunderland (21, jeden do rozegrania).

Na zakończenie tej serii spotkań siódmy w tabeli Arsenal Londyn, który ma 54 pkt po 30 meczach, zmierzy się w poniedziałkowy wieczór na wyjeździe z Middlesbrough.