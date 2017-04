Katalończycy odnieśli tylko jedno zwycięstwo w czterech ostatnich meczach. W tej serii znalazła się porażka w Turynie 0:3 i remis 0:0 w rewanżu z Juventusem w ćwierćfinale Champions League. Odpadnięcie z tych rozgrywek było dla mistrzów Hiszpanii dużym rozczarowaniem, ale jak przekonują, szybko się podniosą.

To dla nas trudny moment, ale musimy się pozbierać i pracować dalej - powiedział z kolei urugwajski napastnik Luis Suarez.

Obrońca Gerard Pique podkreślił, że jest wdzięczny kibicom za to, jak zareagowali na bezbramkowy remis z Juventusem w rewanżu na Camp Nou. Po ostatnim gwizdku nagrodzono postawę gospodarzy okrzykami i przyśpiewkami.

Ten stadion bardzo rzadko reaguje na niepowodzenia w taki sposób. Napawa mnie to dumą. To był wynik trudny do przełknięcia, ale nasi kibice nie przestali nas wspierać - skomentował.