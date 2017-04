Według informacji gazety "AS" po rewanżowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium gwiazdorzy "Królewskich" namawiali "Lewego" na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu. Portugalczyk i Hiszpan mieli zapewnić napastnika mistrzów Niemiec, że jest dla niego miejsce w szatni Realu i zachęcali go do transferu.

Misja Ronaldo i Ramosa może zakończyć się fiaskiem, bo Lewandowski niedawno podpisał z Bayernem kontrakt do 2021 roku i stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem Bundesligi. Poza tym Bawarczycy nie chcą pozbywać się swojego najlepszego strzelca i stanowczo deklarują, że "Lewy" nie jest na sprzedaż.