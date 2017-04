Portugalski szkoleniowiec AS Monaco Leonardo Jardim postanowił tym razem dać odpocząć swoim największym gwiazdom, w tym Glikowi. Jego drużyna jest ostatnio mocno eksploatowana, ale za to odnosi spore sukcesy. Jest liderem francuskiej ekstraklasy oraz awansowała do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Juventusem Turyn.

Gwiazdy PSG nie dały szans znacznie mniej doświadczonym piłkarzom z Monaco. Do bramki trafiali kolejno: Julian Draxler (26), Edinson Cavani (31), Safwan Mbae (51-samobójcza), Blaise Matuidi (52) i Marquinhos (90).

Dzień wcześniej niespodziankę sprawili piłkarze Angers, którzy wyeliminowali Guingamp 2:0. Dramatyczny przebieg miała końcówka tego meczu. Gospodarze prowadzili 1:0 po bramce Thomasa Manganiego w 38. minucie. Goście mieli doskonałą okazję na wyrównanie w 89. minucie, ale Jimmy Briand nie wykorzystał rzutu karnego trafiając w słupek. Natomiast w drugiej minucie doliczonego czasu gry kontratak gospodarzy skutecznie wykorzystał Karl Toko Ekambi.

Finał odbędzie się 27 maja na Stade de France.