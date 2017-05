Drużyna Zinedine Zidane'a przygotowuje się do rewanżowego półfinału Ligi Mistrzów, dlatego szkoleniowiec postanowił dać odpocząć najważniejszym zawodnikom.

Pod nieobecność najskuteczniejszego w zespole Ronaldo do bramki trafiali po dwa razy James Rodriguez (3, 11) i Alvaro Morata (30, 35). Real jest drugi w tabeli Primera Division, ale ma tyle samo punktów co Barcelona i jeden zaległy mecz do rozegrania.

Wcześniej w sobotę Barcelona wygrała z Villarrealem 4:1. Dwie bramki strzelił Argentyńczyk Lionel Messi, a po jednej jego koledzy z ofensywy - Urugwajczyk Luis Suarez i Brazylijczyk Neymar.

To były gole numer 50. i 51. Messiego w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Z kolei w Primera Division ma 35 trafień i jest liderem klasyfikacji strzelców. W sumie Barcelona w lidze zdobyła już 104 bramki.

W sobotę wygrało też trzecie w tabeli Atletico Madryt. U siebie pokonało Eibar 1:0 po strzale Saula Nigueza w 69. minucie. Stołeczna ekipa do Barcelony traci 10 punktów.