Cavani przeszedł do stołecznego klubu w 2013 roku po trzech latach gry w Napoli. W Paris St Germain wystąpił w 195 meczach, w których zdobył rekordową ilość 128 bramek. We Włoszech w barwach Napoli wystąpił w 104 spotkaniach, w których także 104 razy wpisał się na listę strzelców.

Nie wiem, co się wydarzy za trzy lata. Ale jeśli będę zmieniał zespół, będę chciał wrócić do Napoli, a później do domu - powiedział 30-letni Cavani.