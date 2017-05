"Starej Damie" do zdobycia tytułu wystarczyłby remis i nic nie wskazywało na to, że tego celu nie uda się osiągnąć, szczególnie po golu na 1:0 Mario Leminy w 21. minucie. Gabończyk wykorzystał odegranie Argentyńczyka Gonzalo Higuaina i trafił do pustej siatki - Szczęsny nie miał żadnych szans.

Jednak już po czterech minutach wyrównał Daniele De Rossi, a później bramki zdobyli jeszcze Stephan El Shaarawy (56.) i Belg Radja Nainggolan (65.).

Zwycięstwo przedłużyło szansę gospodarzy na wywalczenie tytułu. Obecnie zajmują drugie miejsce z dorobkiem 81 punktów i mają cztery straty do Juventusu. Trzeci jest Napoli - 80 pkt. Zespół, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, również może jeszcze sięgnąć po mistrzostwo.

Była to pierwsza ligowa porażka Juventusu od 15 stycznia, kiedy uległ Fiorentinie 1:2.

Roma ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań z "Juve", dlatego "Stara Dama" musi zdobyć jeszcze trzy punkty, aby uzyskać bezpieczną przewagę nad niedzielnym rywalem. Z kolei w przypadku punktowego remisu z Napoli będzie sklasyfikowana wyżej.

We wcześniejszym spotkaniu Napoli wysoko pokonało na wyjeździe Torino 5:0, a jedną z bramek zdobył Zieliński - ustalił wynik spotkania w 78. minucie. Na boisko wszedł niespełna kwadrans wcześniej. Milik pojawił się na placu gry w 82. minucie.

Powodów do zadowolenia nie ma bramkarz Empoli Łukasz Skorupski, który puścił trzy bramki w wyjazdowym spotkaniu z Cagliari (Bartosz Salamon był rezerwowym gospodarzy). Gospodarze wygrali 3:2, a goście nie wykorzystali rzutu karnego w 54. minucie.

Drużyna Skorupskiego wciąż broni się przed spadkiem. Zajmuje pierwszą bezpieczną pozycję, ale ma tylko punkt przewagi nad Crotone. O utrzymanie w dwóch ostatnich kolejkach będzie też walczyć Genoa - 33 pkt.

Samdoria zremisowała przed własną publicznością z Chievo Werona 1:1, a Karol Linetty rozegrał 58 minut w barwach gospodarzy. Z kolei od pierwszej do ostatniej minuty w drużynie Palermo wystąpił Thiago Cionek, zaś jego zespół pokonał u siebie Genoę 1:0.

We wcześniejszym niedzielnym meczu czwartej z rzędu porażki doznał Inter Mediolan, który rywalizował po raz pierwszy po zwolnieniu trenera Stefano Piolego. Tymczasowo zastąpił go Stefano Vecchi, ale nie ustrzegł drużyny przed porażką z Sassuolo 1:2.

Inter traci trzy punkty do Fiorentiny i ma niewielkie szanse na awans do europejskich pucharów.