Barcelona i Real mają po 87 punktów, ale Katalończycy sklasyfikowani są wyżej dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów. Stołeczni rozegrają jednak jeszcze dwa mecze, a Barcelona - tylko jeden.

Realowi zostały jeszcze spotkania wyjazdowe na stadionach, na których my przegraliśmy. Skoro to przydarzyło się nam, to może też każdej innej drużynie - ocenił Luis Enrique, cytowany w hiszpańskich mediach.