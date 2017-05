Śledztwo bada też wątek prania pieniędzy uzyskanych niezgodnie z prawem. Rozpoczęło się w grudniu, wraz z publikacją przez portal Football Leaks milionów dokumentów dotyczących finansów działaczy, klubów i piłkarzy.

Z naszych informacji wynika, że we wtorek ok. godziny 6 rano funkcjonariusze policji wtargnęli do domów Di Marii i Pastore. Niedługo później przeszukano biura PSG w Paryżu i Buologne-Billancourt. Ma to związek z postępowaniem wszczętym 20 grudnia w sprawie unikania podatków na dużą skalę - napisał francuski portal Mediapart.