Allardyce przejął drużynę Crystal Palace w grudniu z zadaniem utrzymania jej w elicie. Ten cel został osiągnięty, ale mimo to trener postanowił podać się do dymisji.

Z jednej strony była to trudna decyzja, ale z innej perspektywy - całkiem łatwa - napisał Allardyce w pierwszym zdaniu oświadczenia.

Jako selekcjoner Anglii padł ofiarą prowokacji dziennikarzy "The Daily Telegraph", którzy w sierpniu ubiegłego roku spotkali się z nim, podając się za przedstawicieli azjatyckiej spółki Far East. Z jego pomocą, za którą miał otrzymać 400 tysięcy funtów, mieli ominąć przepisy dotyczące transferów zawodników. 27 września Allardyce został zwolniony przez tamtejszą federację piłkarską (FA).

Zawsze będę wdzięczny Crystal Palace i prezesowi Steve'owi Parishowi za to, że dali mi szansę na odbudowanie reputacji. Chciałem pokazać, że nadal jestem w stanie dokonać czegoś ważnego. Dlatego trudno mi teraz odejść, klub podąża we właściwym kierunku, ma świetny skład i oddanych kibiców. To był zaszczyt pracować tu przez ostatnie pięć miesięcy - podkreślił.