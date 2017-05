W globalnych wynikach na pierwszym miejscu znalazł się Ibrahimovic. Internauci najczęściej pytali o wiek, wzrost i zarobki. Co ciekawe, to nie w Szwecji, jak się spodziewaliśmy, pojawiło się najwięcej zapytań, lecz, co nas bardzo zaskoczyło, w... Ugandzie - powiedziała Andrea Lewis Akerman ze szwedzkiego oddziału Google'a.

Za Ibrahimovicem w pierwszej piątce uplasowali się Paul Pogba (MU), Pedro (Chelsea), Mesut Oezil (Arsenal) i Wayne Rooney (MU).